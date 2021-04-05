الرياض تكشف عدم تمسكها بالحريري وتدعم أي شخص إصلاحي!

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الوطن السورية : كشفت الرياض أمس عن موقفها الرسمي تجاه استمرار تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية، معلنة عن عدم تمسكها به، ودعمها لأي شخص في لبنان سيتمكن من تبني أجندة إصلاحية.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اعتبر في حديث لقناة «سي إن إن» أن «مستقبل لبنان بيد اللبنانيين»، معرباً عن «أمل الرياض في أن يلقي اللبنانيون والقيادة اللبنانية نظرة جادة حقيقية على الوضع الذي يمر به بلدهم، وأن يتوحّدوا في سبيل تبني إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية».



وردّاً على سؤال عما إذا كانت السعودية مستعدة لدعم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، شدّد ابن فرحان على أن بلاده مستعدة لدعم أي شخص في لبنان سيتمكن من تبني أجندة إصلاحية، وقال: «لا نقف خلف أفراد في لبنان، وسنكون مستعدين للوقوف خلف لبنان ما دامت الطبقة السياسية هناك تتخذ خطوات حقيقية لمعالجة المشاكل التي يواجهها البلد»!