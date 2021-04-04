الأمن العام استلم جثامين الشقيقات الثلاث اللواتي عثر عليهن على شاطئ طرطوس

A + A -

صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي: "بتاريخ 04/04/2021 وبعد التنسيق على مدى يومين ما بين المديرية العامة للأمن العام والسلطات المعنية في سوريا، قامت دورية من شعبة معلومات الشمال لدى هذه المديرية باستلام جثامين الشقيقات اللبنانيات الثلاث، اللواتي فقدن منذ عدة أيام وعثر عليهن غرقى على شاطئ طرطوس، من السلطات السورية المختصة عند مركز العريضة الحدودي، بعد ان قام الوالد بالتعرف على الجثث في سوريا والتوقيع على استلامها.



وقد تم نقلهن الى مستشفى طرابلس الحكومي، حيث تسلمت الجثث دورية تابعة لفرع معلومات قوى الأمن الداخلي لمتابعة التحقيق بناء على إشارة القضاء المختص".