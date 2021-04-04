living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الخارجية: متضامنون مع الاردن والتوقيت مناسب للتفاوض مع سوريا حول الترسيم

4
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة في حديث الى "القدس العربي" أن "ما يصيب الإخوان العرب يصيب لبنان"، مشددا على "أهمية الانفتاح على الدول العربية"، ومضيفا "هذا يظهر من خلال التجاوب الذي تبديه الدول العربية مع مواقفنا، والحمدالله أقول إن المواقف التي نعبر عنها والتي نتمسك بها هي مواقف ثوابت لبنانية ولا يجوز أن نخرج عنها، ولبنان بلد عربي يتفاعل مع أشقائه العرب في السراء والضراء ، وما يصيب الاخوان العرب يصيبه".

أضاف: "ما يحصل في المملكة الاردنية الهاشمية أمر يقلقنا جدا، وندعو للمملكة بكل الاستقرار وأن تكون في إستقرار شعبي وعدم إعتداء على أمنها وعلى رفاهية شعبها، ونؤكد أن لبنان متضامن بكل معنى الكلمة مع جلالة الملك عبد الله بن الحسين ومع الحكومة الاردنية والشعب الاردني".


وعن قضم سوريا الحدود البحرية شمالا قال وهبة "هذا ليس قضما بمعنى قضم، فكل من سوريا ولبنان قدم خارطة تظهر حدود المياه الاقليمية الخاصة، وقد تضاربت الخارطة اللبنانية مع الخارطة السورية. نحن قدمناها عام 2011 قبل سوريا التي إعترضت عام 2014. وعلينا الآن نحن مع الاشقاء السوريين أن نتفاوض ضمن منطق القانون الدولي وحسن الجوار والعلاقة الأخوية بين الدول العربية لترسيم الحدود البحرية، وليست عملية إعتداء ولا قضم، هي مطالبة بحقوق وكل دولة تطالب بحقوقها وفق منظورها".

وعن اجتماع قريب مع الجانب السوري أو استدعاء لسفيرها في لبنان؟ أجاب: "أنا أتواصل دائما مع السفير السوري، وتواصلت معه أمس.الموضوع ليس إعتداء ونرد عليه، بل أن نخلق الأرضية المناسبة والتوقيت المناسب للتفاوض ، والآن التوقيت مناسب للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا".

وعن رأيه في طرح البطريرك الراعي حياد لبنان قال وهبة: "هذا نسميه احتمالا دوليا وصيغة إذا تم التوافق عليها من القيادات اللبنانية تكون صيغة جيدة للبنان إنما تحتاج الى توافق".

وعن إنتقاد البطريرك الراعي اشتراط التوافق حول هذه القضية فيما حزب الله لا يهمه أي توافق عندما يتخذ قرار الحرب أجاب: "ما قاله سيدنا البطريرك صحيح، إنما تطبيق الحياد والحماية الدولية تحتاج الى توافق، فالمبدأ الحيادي يقوم على التوافق الداخلي وعلى توافق الدول المحيطة بلبنان ورعاية دولية واقليمية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout