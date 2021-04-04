تدابير سير في بسوس

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يلي:

"ستقوم شركة مياه بيروت وجبل لبنان في محلة بسوس- بعبدا بأعمال حفر من أجل إصلاح الأعطال في شبكة أنابيب المياه مقابل أفران الأمراء على المسلكين صعودا ونزولا، اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 9.00 من تاريخ 5/4/2021.



ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة الطريق، وترك مسرب واحد للآليات المتجهة صعودا، وتلك المتجهة نزولا.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".