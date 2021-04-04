الجيش: خروقات بحرية معادية مقابل رأس الناقورة

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 4/4/2021 اعتبارا من الساعة 3.00 ولغاية الساعة 3.35، تم تسجيل 3 خروقات بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 185 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".



وفي بيان ثان أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخ 3/4/2021 الساعة 22.25 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 277 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".