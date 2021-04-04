البنك الدولي: لبنان بحاجة إلى مساعدة نفسه حتى نتمكن من مساعدته!

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رأى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج أنه يتعين على لبنان أن يكون على استعداد لتنفيذ بعض التغييرات الحقيقية من أجل الحصول على مساعدات دولية.

وأكد بلحاج في حديث لوكالة "بلومبرغ" أن لبنان بحاجة إلى مساعدة نفسه حتى نتمكن من مساعدته. وقال: "لسوء الحظ حتى الآن، لم يكن لبنان مهتماً أو راغباً أو قادراً على مساعدة نفسه"، مشدداً على ان ما يحصل مأساة.

وأوضح أن "ما نحاول القيام به في لبنان هو الالتفاف حول الأنظمة الحكومية ومحاولة مساعدة الشعب بشكل مباشر من خلال التحويلات النقدية غير المشروطة .