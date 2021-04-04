الأنباء الكويتية : حكومياً : المشكلة الحقيقية عند "الحزب"

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الأنباء الكويتية : مصادر متابعة، اعتبرت ان الاتصالات من أجل تشكيل الحكومة، تجاوزت عدد الوزراء والثلث المعطل، وتخطت مسألة معاييره التشكيل، لتصطدم بموقف ح-زب الله، الذي يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على معالجته بطول اناة.

وفي معلومات هذه المصادر، ترك للرئيس بري مسألة معالجة عقدة «تمثيل» ح-زب الله في الحكومة العتيدة، عن بعد. على ان تسمي كل طائفة وزرائها من أهل الاختصاص وغير الحزبين، بما يتيح لبري، اقناع شريكه في الثنائية الشيعية، بتقبل اسمين من بين مجموعة اسماء يطرحها بري، من غير أعضاء الحزب او مناصريه ليمثلانه في الحكومة، حلا لعقدة التمثيل المباشر للحزب فيها، حيث بدا واضحا، انه أن بري ينتظر جواب الحزب بالموافقة على هذه الصيغة لعقدة تمثيلية ...

وفي هذا الصدد، يقول نائب رئيس تيار المستقبل د. مصطفى علوش لإذاعة «صوت كل لبنان»:

الأفق الذي كان يتحرك به ح-زب الله منذ سنوات تغير بالكامل واليوم لديه مأزق جدي على المستوى المالي.