سامي فتفت : الحريري لن يعتذر أياً كانت الظروف

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الأنباء الكويتية : رأى عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت، أن الإيجابيات تتقدم على خط تشكيل الحكومة، وذلك بفعل تدخل أصحاب المبادرات، وفي طليعتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، معربا بالتالي عن امله في ولادة الحكومة في اقرب وقت ممكن، على ان تكون من رحم المبادرة الفرنسية، ومن ضمن المعايير التي وضعها الرئيس المكلف سعد الحريري. الا ان اخشى ما يخشاه فتفت، هو تنطح المعرقلين جريا على عادتهم، في قطع الطريق امام الايجابيات لإبقاء الوضع على حاله المأساوي.

وأكد ان الرئيس الحريري، على اهبة الاستعداد للتعامل بإيجابية مطلقة مع المبادرات ايا يكن مصدرها، لكنه حتما لن يرضى بأن يكون في حكومته ثلث معطل، ووجوه حزبية لا للتيار الوطني الحر، ولا لغيره من القوى السياسية، وان الرئيس الحريري لن يعتذر ايا كانت الاسباب والظروف.