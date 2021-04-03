هيئة كولكو وندسور في التيار الوطني الحر تقوم بزيارة معايدة لمناصريها ولخدام رعايا الكنائس الكاثوليكية بمناسبة عيد الفصح

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بمشاركة المنسق العام لكولكو كندا السيد فواز بادور قام وفد من هيئة كولكو وندسور ضم منسقة الهيئة السيدة دومينيك الدويهي سابا وهيئتها التنفيذية بزيارة معايدة لمناسبة عيد الفصح المجيد الى كل من رئيس دير وكنيسة مار شربل المارونية الاب طوني فرح والاب نهرا سيف ،خادم رعية مار بطرس المارونية الاب شادي كتان ،خادم رعية مار أنطونيوس المارونية الاب ميشال القصاص ، خادم رعية مار سمعان للروم الكاثوليك الاب جيرارد أبي صعب وقدموا لهم هدايا رمزية للمناسبة .كما قام الوفد بتوزيع بطاقات معايدة على مناصري التيار وأصدقائه في مدينة وندسور وضواحيها .