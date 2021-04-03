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3 جثث عند شواطئ طرطوس في سوريا... هل تعود لفتيات بزيزا المختفيات؟

3
APRIL
2021
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 عثرت الجهات المختصة في محافظة طرطوس السورية مساء أمس الجمعة، على 3 فتيات مجهولات الهوية، وذلك على شاطئ البحر بالقرب من بلدة الحميدية.

وأوضح قائد شرطة محافظة طرطوس موسى الجاسم في تصريح لوكالة "سانا" أنه تم إبلاغهم ظهر أمس الجمعة، عن وجود جثتين لفتاتين على الشاطئ بالقرب من بلدة الحميدية حيث توجهت العناصر إلى المكان لإجراء التحقيقات وجمع المعلومات حول الحادثة كما تم إبلاغهم مساء عن العثور على جثة ثالثة"، مؤكداً أنه "لم يتعرف أحد من أبناء المنطقة على الفتيات وسيتم تعميم مواصفاتهن اليوم السبت على صفحة الشرطة عسى أن يتعرف أحد عليهن".

 

وفي وقت سابق، كان رئيس مجلس بلدة الحميدية مجدي طعمة قد وجد أثناء وجوده بالقرب من الشاطئ جثتي الفتاتين مرجحاً أن يكون السبب غرق قارب كان يقلهما بالقرب من لبنان وعلى إثر الأنواء التي حصلت أمس في المنطقة لفظهما البحر.


ولفت طعمة إلى أن "عناصر الشرطة والصحة حضرت إلى المكان لإجراء التحقيقات اللازمة, فيما تم التواصل مع مديرية الموانئ لتمشيط الشاطئ للتأكد فيما إذا كانت هناك جثث أخرى".


بدوره، أوضح رئيس الطبابة الشرعية في المحافظة علي بلال في تصريح مماثل أنه "تبين من خلال الكشف الطبي على جثث الفتيات أنهن في العقد الثاني والثالث من العمر وسبب الوفاة يعود للغرق ولا توجد أي آثار جرمية على الجثث مقدراً زمن الوفاة بنحو خمسة أيام".

وأضاف بأن "علامات الغرق بدت واضحة فيما لاتزال الجثث مجهولة الهوية وقد تم أخذ العينات للاستعراف".


يذكر أن ثلاث فتيات فقدن من بلدة بزيزا،وهنّ من آل الحج حسين من طرابلس يسكنّ مع عائلتهن في بزيزا- الكوره منذ سنوات طويلة.

وأوضحت بلدية بزيزا أنه "لا يوجد بعد معلومات مؤكدة عن سبب اختفائهن وبالتالي، فإن والدهن قد سلم الملف الى القوى الامنية التي تقوم بمتابعته، والفتيات خرجن من منزلهن بكامل ارادتهن ولم يعدن، ونحن بانتظار نتائج التحقيق لنعلمكم بكل جديد".

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