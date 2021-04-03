الرئيس عون من بكركي: البطريرك المساعد الأول في تسهيل تشكيل الحكومة وننتظر عودة الرئيس المكلف

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رئيس الجمهورية زار الصرح البطريركي مهنئا البطريرك الماروني بالفصح:

جئنا بدافع محبتنا لغبطته كي نعايده لمناسبة العيد الكبير

ونتمنى له وللشعب اللبناني الخروج من النفق الأسود الذي يمر به لبنان

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الرئيس عون: البطريرك المساعد الأول في تسهيل تشكيل الحكومة وننتظر عودة الرئيس المكلف

العقد تتوالد حيث نقوم بحل عقدة فتخرج أخرى لكني دائما متفائل

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زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصرح البطريركي في بكركي، الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم لتقديم التهنئة بعيد الفصح المجيد الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وكان في استقباله لدى وصوله عند المدخل الخارجي النائب البطريركي المطران سمير مظلوم، والمطران أنطوان عوكر والمونسنيور توفيق أبو هدير.

واستقبل البطريرك الراعي الرئيس عون عند المصعد الداخلي للصرح واصطحبه الى الصالون الكبير، يحيط به المطرانان جورج شيحان وطانيوس الخوري، وأمين سر البطريرك الأب هادي ضو.

وهنأ رئيس الجمهورية البطريرك الراعي والمطارنة بالفصح المجيد، متمنياً ان يعود عيد القيامة على اللبنانيين في ظروف افضل، وقد انقضت جائحة كورونا، وتمكّن لبنان من التغلّب على كافة الصعاب التي تواجهه.

كما تناول الحديث الإجراءات المتخذة لمكافحة الجائحة مع بدء الاغلاق اليوم وحتى صباح الثلثاء المقبل، وقد اعرب رئيس الجمهورية عن امنيته في مشاركة المؤمنين في قداس العيد غدا في الصرح البطريركي، وفق التقليد المتّبع، مشيرا الى انّ عدم تمّكنه من ذلك مرّده الى الإجراءات المتبعّة بسبب الجائحة.

تصريح الرئيس عون

بعد ذلك، عقدت خلوة في الجناح البطريركي بين الرئيس عون والبطريرك الراعي استمرت زهاء 45 دقيقة، تحدّث بعدها رئيس الجمهورية الى الصحافيين فقال: "جئنا، وفق تقاليدنا، وبدافع محبتنا الى غبطته، كي نعايده لمناسبة العيد الكبير. ونتمنى له وللشعب اللبناني الذي هو بطريركه، الخروج من النفق الأسود الذي يمر به لبنان. كما نتمنى ان يكون العيد في العام المقبل احسن وأفضل، بجهود المسؤولين والشعب اللبناني أيضا، لأنه ليس هناك من مسؤولين اذا لم يكن هناك من شعب، فالسلطة الاساسية هي بيد الشعب اللبناني."

وردا على سؤال حول متى الخروج من النفق الأسود، أجاب رئيس الجمهورية: "حتى يرجع الرئيس المكلف من الخارج."

وسئل عمّا اذا كان متفائلا بتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، فأجاب: "حتى يرجع الرئيس المكلّف."

كما سئل عما اذا كان يوافق على الخطوات والمساعي التي يقوم بها البطريرك الراعي في اطار عملية تسهيل تشكيل الحكومة، فأجاب: "بالأساس هو المساعد الأول."

وسئل كذلك عمّا اذا كان تم حل كافة العقد امام تشكيل الحكومة، فأجاب: "لا العقد تتوالد، حيث نقوم بحل عقدة، فتخرج واحدة أخرى."

وردا على سؤال حول ما اذا كان متشائما"، قال: "انا دائما متفائل."

وفي الختام، رافق البطريرك الماروني الرئيس عون حتى باب المدخل الداخلي للصرح البطريركي، وودّعه مع المطارنة الذين كانوا في استقباله.