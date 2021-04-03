بالصورة - فنان وممثل لبناني قدير في ذمة الله

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وافت المنية الفنّان اللبناني القدير إدوارد الهاشم عن عمر ناهز 88 عاماً، متأثراً بمضاعفات مرض السرطان الذي عانى منه في السنوات الماضية.

وأكدّ نقيب ممثلي الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح نعمة بدوي لـ”النهار العربي” وفاة الهاشم، معتبراً أنّ لبنان والعالم العربي خسرا فنّاناً كبيراً من العمالقة والجيل الأول في ساحة التمثيل اللبنانية، بعد مسيرة حافلة بالأعمال المميزة.

وبدأ الراحل حياته المهنية عبر المديرية العامة للطيران المدني بوظيفة كاتب، وتابع دراسته في معهد ليلي ونال شهادة في المحاسبة والمراسلة التجارية في اللغتين العربية والإنكليزية، ونال شهادة عليا بواسطة المراسلة من أحد معاهد لندن، قبل متباعة دراسته الإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت.

ودخل التمثيل من طريق مشاركته مع فرق الدفاع المدني في حلقات تحت اسم “في مواكب النور” للإذاعة اللبنانية، ثم بدأ بالعمل في تلفزيون لبنان، وحين دعاه المخرج شكيب خوري لتسجيل مسرحيات وحلقات.

وكانت مسرحية “الأم” في عام 1960 عمله الأول في التلفزيون، وأما في السينما، فأتت مشاركته الأولى في فيلم “الانفجار” عام 1982.

وفي رصيد الراحل عدد كبير من الأعمال، من أبرزها: “المعلمة والأستاذ” و”اهربوا جاية القفورة” و”ليالي شهرزاد” و”كابتن بوب”، وآخرها في مسلسل “ثواني” في عام 2019 حيث حلّ ضيف شرف.