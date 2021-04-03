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"النهار" : بيضة في القصر الجمهوري... و"لبنان ما بينكسر"؟ إليكم الحقيقة

3
APRIL
2021
زينة عيد الفصح المجيد في قصر بعبدا في 31 آذار 2018
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زينة عيد الفصح المجيد في قصر بعبدا في 31 آذار 2018
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نشر الموقع الالكتروني لـ "النهار" :

يتناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي صورة لمجسم بيضة بيضاء كبيرة رُسم عليها العلم اللبناني مع شعار: "#لبنان ما بينكسر"، بمزاعم انها "معروضة حاليا في القصر الجمهوري في بعبدا" في مناسبة #عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، "بينما البلد منهار والناس يعيشون مأساة حقيقية"، وفقا لتعليق مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي. غير ان هذه المزاعم لا صحة لها. الصورة قديمة، بحيث ترجع الى عام 2018. مجسم البيضة الظاهر في الصورة كان ضمن زينة عيد الفصح لمصممات ومصممين شباب، والتي أطلقتها اللبنانية الاولى خلال احتفال في القصر الجمهوري في بعبدا، في 31 آذار 2018. FactCheck#

الوقائع: التشارك في الصورة تكثف في الساعات الماضية، عبر حسابات وصفحات، في الفايسبوك وتويتر، مع ادعاء ان هذه البيضة معروضة حالية في القصر الجمهوري. وفي المزاعم المتناقلة (من دون تدخل أو تصحيح): "لبنان ما بينكسر! البلد منهار والناس عايشة مأساة حقيقية، بيطلع هيك بيضة Egg اليوم من القصر الجمهوري تطمن الناس انو لبنان ما بينكسر".

وكتب ايضا مستخدمون تعليقات غاضبة، مثل "لبنان ما بينكسر، لبنان اطحبش"، و"لبنان بيضة العهد"، و"معقول هيك مجسم بالقصر يلي هوي مفروض يكون واجهة لبنان وقال شو لبنان ما بينكسر اي مظبوط لبنان بينطح طحن بوجدكن؟"...

 

التدقيق:
غير ان التدقيق في الصورة يبيّن ان المزاعم عن عرضها في القصر الجمهوري في بعبدا حاليا، مزاعم خاطئة.

فالبحث عن الصورة في الانترنت يضعنا امام حسابات في وسائل التواصل نشرت الصورة عينها، ولكن بالابيض والاسود، في 31 آذار 2018.

كذلك، امكن ايجادها منشورة في نيسان وتموز 2020. وقد ذكرت احدى المستخدمات ان "فايسبوك ذكّرها بصورة لزينة الفصح في قصر بعبدا عام 2018.

 

زينة عيد الفصح 2018 -
بالتعمق في البحث، نقع على صورة للبيضة عينها منشورة في صفحة الرئاسة اللبنانية Lebanese Presidency في الفايسبوك، في 31 آذار 2018، ضمن خبر نشره القصر الرئاسي عن "اطلاق اللبنانية الاولى زينة الفصح في القصر الجمهوري لمصمّمات ومصممين شباب".

 

وأورد القصر الجمهوري في خبر انه "تقديرا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى ناديا الشامي عون للطاقات الشبابية اللبنانية المبدعة، اطلقت السيدة عون زينة عيد الفصح المجيد في قصر بعبدا عند الخامسة من بعد ظهر اليوم (31 آذار 2018)، وذلك في احتفال أقيم في البهو الرئيسي للقصر الجمهوري، الذي ازدان بالزينة الفصحية التي تضمنت مجسّمات لست بيضات زينتها بطريقة مميزة مصممات ومصممون شباب عكست رؤيتهم لمعاني العيد وانتصار الحياة على الموت".

 

النتيجة: اذاً، لا صحة للمزاعم ان مجسم البيضة الظاهر في الصورة "معروض في القصر الجمهوري في بعبدا حاليا"، في مناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي. الصورة تظهر مجسم بيضة عُرِض في القصر الجمهوري ضمن زينة عيد الفصح، والتي اطلقتها اللبنانية الاولى في احتفال في 31 آذار 2018.   

النهار
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