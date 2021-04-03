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هل يستمر طقس لبنان ماطرا يوم عيد القيامة؟!

3
APRIL
2021
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي ومحدود بدرجات الحرارة.
 
وجاء في النشرة:
 
الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم السبت: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة فجرا على ارتفاع 1700 متر وما فوق، يستقر الطقس ظهرا ويتحول تدريجا الى قليل الغيوم.
 
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة.
 
الإثنين: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة، كم تنشط الرياح والتي تكون على الأغلب محملة بالغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.
 
الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة مع احتمال ظهور طبقات من الغبار تسوء معها الرؤيا أحيانا.
 
درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 17 درجة، فوق الجبال من درجة واحدة الى 10 درجات، في الداخل من 4 الى 12 درجة.
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