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جبران متوجها الى عمال مؤسسة الكهرباء: التفاؤل ينير الظلمة

3
APRIL
2021
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توجه رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران الى موظفي وعمال المؤسسة بكلمة بمناسبة زمن الآلام والقيامة  تضمنت توصيات جاء فيها :  
 
اتوجه اليكم في هذا العيد المبارك، زمن الآلام والقيامة، الشبيه بالزمن الذي نعيشه في وطننا الحبيب لبنان، وفي مؤسستنا التي تعاني، والتي تتطلب منا التضحية للاستمرار في خدمة مجتمعنا بصدق واخلاص، بالرغم من كل الأوضاع المعيشية الضاغطة علينا وعلى عيالنا. 
 
التفاؤل هو مصدر للحياة السليمة، وهو ينير الظلمة، وبالتفاؤل نغلب الشر. هكذا علينا ان نكون، لتكون مؤسستنا قدوة في وطن ما زلنا نرى فيه نور سينتصر على الظلمة، وحقيقة ستنتصر على الباطل.
 
جميعنا يعلم ان العاصفة تقتلع الاشجار الضعيفة، ولن يبقى سوى الاشجار المتجذرة في الارض الصلبة، فلنكن كالاشجار المتجذرة بالصلابة والرحمة، لانه بعد العاصفة هدوء عظيم وبعد الآلام ... قيامة.
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