نازك الحريري تعايد اللبنانيين: لتغليب مصلحة الوطن على أية مصلحة شخصية

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هنأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيان، لبنان والعالم أجمع بحلول عيد الفصح المجيد.

وقالت إن "هذه المناسبة المباركة ترسخ قيم المحبة والسلام والتسامح وتكرس لبنان وطنا لجميع أبنائه وأرضا للوحدة الوطنية والعيش المشترك، هذه القيم التي حرص الرئيس الشهيد رفيق الحريري أشد الحرص على تثبيتها وضحى بعمره فاستشهد على درب تحقيق هذا الحلم العظيم".

وأكدت أننا "اليوم في لبنان أحوج من أي وقت مضى لتغليب مصلحة الوطن على أية مصلحة شخصية أو فردية ولتكريس لبنان نموذجا للوحدة الوطنية والعيش المشترك ولتضامن جميع أبنائه يدا واحدة بعيدا من التجاذبات والاصطفافات السياسية التي قادت بوطننا الحبيب لبنان الى الهلاك".

وختمت السيدة الحريري: "رجاؤنا، في هذا العيد المبارك، أن يعيش لبنان قيامة جديدة وأن تبقى بركة هذه الأيام المجيدة فوق أرض وطننا الغالي لبنان لتزهر محبة وراحة وطمأنينة وسعادة وسلام. فصح مبارك وكل عام وأنتم بألف خير".