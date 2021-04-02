سمير جعجع مصاب بالكورونا

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أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أنه في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظِّمَت في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، شعر رئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها ولو طفيفة لمدى ثلاثة أيام متواصلة، خضع لفصح PCR مع عقيلته النائب ستريدا جعجع، فأتت نتيجة الدكتور جعجع إيجابية ونتيجة النائب جعجع سلبية، كما أنّ دولة الرئيس غسان حاصباني الذي كان مشاركًا في الاحتفاليّة أتت نتيجته إيجابيّة، ولذلك، يطلب من كلّ مَن شارك في هذه الاحتفالية أن يخضع لفحص PCR.



ويهمّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن يطمئن المحازبين والأصدقاء والأحباء جميعهم بأنّه بألف خير، وحتى العوارض الطفيفة بدأت بالزوال.