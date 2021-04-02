وهبه: ننتظر التفاوض مع سوريا والترسيم بحرا وفق قانون البحار

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في حين فتح باب الحدود البحرية شمالا ملف ترسيم الحدود مع سوريا، اكد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه في اتصال مع “المركزية” ان “لبنان يتابع ما أثير حول تلزيم سوريا شركة (كابيتال ليمتيد) الروسية للتنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط، قبالة ساحل محافظة طرطوس عند الحدود اللبنانية – السورية في بلوكات متداخلة مع ترسيم لبنان لحدوده الشمالية في البحر”، لافتا الى ان “سوريا تعترف بهذا التداخل، ونحن ننتظر التفاوض مع سوريا بروح الاخوة التي تجمع بين البلدين بهدف التفاهم والاتفاق على الترسيم في البحر استنادا الى مبادئ القانون الدولي وقانون البحار”.