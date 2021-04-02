جديد جريمة المجيدل المروعة!

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صدر عن آل جمعة الخالد في عكار البيان الآتي:

"نحن عائلة العسكري في الجيش اللبناني خالد مصطفى الخالد نستنكر وندين بشدة ما أقدم عليه ولدنا خالد من اطلاق نار على الشابين المأسوف على شبابهما محمد عمار وابراهيم عبدالله في بلدة المجيدل صباح نهار الاربعاء الواقع في ٣١/٣/٢٠٢١ وادى الى مصرعهما. نسأل الله تعالى ان يتقبلهما من الشهداء. وبعد مبادرة ولدنا الى تسليم نفسه فوراً الى قطعته في الجيش واضعاً نفسه بتصرف القضاء، نحن بدورنا نطلب من الله الرحمة للشابين محمد وابراهيم ونطالب القضاء بالمحاسبة والعقاب العادل بعد تحقيق جدي وشفاف. خسارة أهل الضحيتين كبيرة ونسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمدهما برحمته تعالى".