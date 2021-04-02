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نعمة شارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي: لإشراك المرأة في الحياة الاقتصادية

2
APRIL
2021
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شارك وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA-OECD).

 

والقى كلمة في الجلسة الاولى للمؤتمر تحت عنوان: نموذج نمو جديد للتعافي بعد كوفيد 19، يحكم استثمارات الغد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شدد على اهمية الاصلاحات الهيكلية في ضوء الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني لاسيما مع تدهور النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

 

وتحدث عن الاصلاحات على صعيد الحوكمة واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد نظرا لاهميتها في جذب الاستثمارات الى لبنان بالاضافة الى الاصلاحات المطلوبة لخلق بيئة مواتية للاعمال كاقرار قانون المنافسة والقوانين الاخرى التي تعول عليها القطاعات الاقتصادية للنمو.

 

كما شدد نعمه على ضرورة اشراك المرأة في الحياة الاقتصادية لما لذلك من فائدة كبيرة تعود على الاقتصاد. واثنى خلال اللقاء على أهمية التعاون المثمر والدائم بين لبنان ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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