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وفد ألماني في بيروت... إليكم التفاصيل

2
APRIL
2021
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كتبت "المركزية":


أكد بنك الاستثمار الأوروبي تعليقا على ما نقلته رويترز عن مصدرين الماني وفرنسي حول إعادة إعمار مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به، إنه على علم بالاقتراح الذي قدمه مرفأ هامبورغ، ومع ذلك لا عرض تمويل مقدما من بنك الاستثمار الأوروبي في الوقت الراهن. ولفت المصدر في البنك الى ان أي تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي سيخضع للدرس الدقيق، وسيتعين على المستفيد اتباع إجراءات البنك المعتادة لمثل هذه العمليات. وهذا يشمل الامتثال الكامل لإرشادات الشراء الخاصة بمصرف الاستثمار الأوروبي والمعايير البيئية والاجتماعية، اضافة الى امور اخرى.


وأعلن بنك الاستثمار الاوروبي عن استعداده لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من Team فريق اوروبا وإلى جانب شركائه والمجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة. واكد على دعمه الكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة والشمول المنصوص عليها في إطار بيروت للإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار لأنها ضرورية لعدم تكرار أخطاء الماضي وإعادة البناء بشكل أفضل لوضع لبنان على طريق الانتعاش المستدام.


ويشير مصدر معني بالملف لـ"المركزية" الى ان وفدا ألمانيا يزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل لعرض دراسة في هذا الشأن.

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