طقس ممطر ومثلج.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

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يؤثر منخفض جوي حالياً على لبنان ويكون الطقس غير مستقر وممطر ومثلج على الجبال مع ‏تدني الحرارة، إلا أن هذا المنخفض يضعف غدا وينكفئ الاحد مع عودة الاستقرار وارتفاع كبير ‏بدرجات الحرارة الاسبوع المقبل لتتخطى معدلاتها ويصبح الطقس حار قليلاً.‏

في التفاصيل:‏

الجمعة:‏

‏١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و ٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٤ و ٨ ‏درجة

‏٢- الجو : غائم وممطر وثلوج خفيفة الى ١٤٠٠م وتتراكم حوالي ٢٠سم على ٢٠٠٠م

‏٣- الرياح جنوبية غربية معتدلة

‏٤- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٨٥٪‏

‏٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ ‏hpa

‏٦- الرؤية متوسطة

‏٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

السبت: طقس متقلب ممطر احيانا والاجواء غائمة اجمالا فيما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ‏ارتفاع ١٧٠٠م والحرارة تتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٩ درجة.‏

الاحد: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع اضافي بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٢ ‏درجة فيما الرياح ضعيفة.‏