هيئة الصيادلة في التيار : زمن تركيب الملفات قد ولّى إلى غير رجعة

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بيان صادر عن هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر

بعد أن تأكد من استملاك الحزن في نفوس الصيادلة، ها هو نقيب الصيادلة يضيق ذرعاً بفرح احدى المواطنات.

على خلفية نشر إحدى المواطنات على صفحتها الخاصة على TikTok لفيديو تعبّر فيه عن فرحتها لحصولها على إحدى الأدوية المقطوعة من صيدليته، قام نقيب الصيادلة باستدعاء الزميل شادي مارون منسق هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر، بعد أن وجه له تهديداً واضحاً بإقفال صيدليته.

انه لمن غرائب الزمن أن يصبح الصيدلي عرضة لسهام نقيبه بسبب منشور لا ناقة له فيه ولا جمل، فيما ينعم المخالفون المعروفون لدى مجتمع الصيادلة بحصانة نقيبهم بمجرد تأديتهم الطاعة لدى بلاطه. فالدعايات والدليفري والتهريب أمور مشروعة فيما يلاحَق المدافعون عن المهنة بمجرد رفعهم الصوت ضد من ارتضى أن يكون أمينا فقط على مصالحه.

من هنا تعبّر هيئة الصيادلة عن أسفها لعدم قدرة نقيبهم من تجاوز حالة المنافسة الإنتخابية واستمراره في انتهاز نهج الكيدية وهنا نذكّره أن زمن تركيب الملفات قد ولّى إلى غير رجعة. لقد مددنا اليد له أكثر من مرة علّنا نفتح صفحة بيضاء في تاريخه الأسود، غير أن من شبّ على شيء شاب عليه.

في زمن تنهار المهنة ويرزح فيه الصيادلة تحت نير الأزمة الإقتصادية وسط غياب وصمت مطبقين ممم ائتمنوا على مصالحنا، ندعو النقيب إلى الكف عن الممارسات الكيدية وعدم التلطي وراء مناورات مشبوهة للتعتيم عن فشله ومسؤوليته عن ما آلت اليه الأمور ونتمنى عليه صرف الجهد وملاقاتنا في ساحات النضال علّنا ننقذ ما يمكن إنقاذه ونعيد للصيادلة ما خسروه جرّاء ممارساته واستهتاره.