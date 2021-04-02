living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة الصيادلة في التيار : زمن تركيب الملفات قد ولّى إلى غير رجعة

2
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بيان صادر عن هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر
 
بعد أن تأكد من استملاك الحزن في نفوس الصيادلة، ها هو نقيب الصيادلة يضيق ذرعاً بفرح احدى المواطنات.
 
على خلفية نشر إحدى المواطنات على صفحتها الخاصة على TikTok لفيديو تعبّر فيه عن فرحتها لحصولها على إحدى الأدوية المقطوعة من صيدليته، قام نقيب الصيادلة باستدعاء الزميل شادي مارون منسق هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر، بعد أن وجه له تهديداً واضحاً بإقفال صيدليته.
 
انه لمن غرائب الزمن أن يصبح الصيدلي عرضة لسهام نقيبه بسبب منشور لا ناقة له فيه ولا جمل، فيما ينعم المخالفون المعروفون لدى مجتمع الصيادلة بحصانة نقيبهم بمجرد تأديتهم الطاعة لدى بلاطه. فالدعايات والدليفري والتهريب أمور مشروعة فيما يلاحَق المدافعون عن المهنة بمجرد رفعهم الصوت ضد من ارتضى أن يكون أمينا فقط على مصالحه.
 
من هنا تعبّر هيئة الصيادلة عن أسفها لعدم قدرة نقيبهم من تجاوز حالة المنافسة الإنتخابية واستمراره في انتهاز نهج الكيدية وهنا نذكّره أن زمن تركيب الملفات قد ولّى إلى غير رجعة. لقد مددنا اليد له أكثر من مرة علّنا نفتح صفحة بيضاء في تاريخه الأسود، غير أن من شبّ على شيء شاب عليه.
 
في زمن تنهار المهنة ويرزح فيه الصيادلة تحت نير الأزمة الإقتصادية وسط غياب وصمت مطبقين ممم ائتمنوا على مصالحنا، ندعو النقيب إلى الكف عن الممارسات الكيدية وعدم التلطي وراء مناورات مشبوهة للتعتيم عن فشله ومسؤوليته عن ما آلت اليه الأمور ونتمنى عليه صرف الجهد وملاقاتنا في ساحات النضال علّنا ننقذ ما يمكن إنقاذه ونعيد للصيادلة ما خسروه جرّاء ممارساته واستهتاره.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout