«مكتب سياسي» للراعي؟

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كتبت "الأخبار" :

بات للبطريرك بشارة الراعي فريق من المستشارين، بصورة أشبه ما تكون بالمكتب السياسي. فغداة تفرغ الوزير السابق سجعان قزي ليكون عقل الراعي السياسي الذي يمدّه بالأفكار والطروحات التي يعبّر عنها حالياً، عمد قزي إلى تأليف مجموعة لتكون الى يمين البطريرك، وهي مؤلفة من مستشاريه الدائمين أي القزي نفسه وروجيه ديب وشارل الحاج وآخرون. وعيّن قزي نفسه منسّقاً للفريق. مهمّة هذه المجموعة أن تعمل ضمن إطار رسمي على تمثيل الراعي في النشاطات وعلى الاجتماع بالنيابة عنه مع الأحزاب السياسية والشخصيات، على أن هدفها توسيع دائرة المنادين بشعارات الراعي، وأوّلها الحياد.