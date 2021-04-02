عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 نيسان 2021

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الأخبار

مبادرة برّي: خرق لا يكفي للتأليف

جريمة تطيير الـ«كابيتال كونترول»: «تهريب» أكثر من 7 مليارات دولار

‫وزير الماليّة: سلامة يكذب بشأن التدقيق الجنائي

‫«القاعدة» الوكيل «الرسمي» للسعودية: مسانَدة تركية لـ«الاخوان» في مأرب

الجمهورية

ماكرون وبن سلمان لحكومة ذات صدقية

مبادرة بري تدعمها ٣ اندفاعات.. وخطة ألمانية للمرفأ تستدرج التأليف

اللواء

الآلام الحكومية في عالم الولادة.. وشروط اعتراضية لباسيل!

لبنان يطالب العراق باتفاقية النفط مقابل الصحة.. واجتماع الثلاثاء حول التدقيق الجنائي في حسابات المركزي

الديار

الحكومة في»مهب» اختبار النيات الداخلية والخارجية : افكار لا مبادرة !

«النفط مقابل الصحة» نافذة امل اقتصادية عراقية الى الدولة اللبنانية

«نكسة» في علاقة بكركي ــ حزب الله وتوتر بين «المركزي» و «المالية»

اللواء

نفط لبنان "مشاع" 8 آذار: "تواطؤ" شمالاً و"تناحر" جنوباً