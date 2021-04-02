أسرار الصحف ليوم الجمعة 2 نيسان 2021

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الجمهورية

ينقل عن أحد السفراء أن بلاده غير مهتمة ولا تؤيد ما تقوم به شخصية لبنانية غير رسمية ولا تدعمها.

رأى ديبلوماسي عريق أن وقت العقوبات الخارجية على المسؤولين لم يحن بعد فهناك ضغوطات أخرى تسبقها.

قال مسؤول بارز على اطلاع بإجتماعات نقدية ومالية إنه في حال تشكيل حكومة جديدة فإن سعر صرف الدولار سينخفض إلى ستة الاف ليرة لبنانية.

اللواء

همس

نُقل عن لسان دبلوماسي غربي أن لا تعديلات أميركية على تفاهمات مرحلة ترامب، في ما خص مناطق النفوذ في سوريا والعراق ولبنان.

غمز

يدور لغط داخل جماعة غير مدنية، على خلفية زيارة نيابية لها، أحدثت مفاجأة في التوقيت والطروحات!

لغز

لا يُخفي خبير اقتصادي أن الفئة الحاكمة يريحها الوضع الحالي مالياً، لجهة التوازن داخل ميزان المدفوعات، خلافاً للسنوات الماضية.