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لفتت مصادر قناة «المنار» إلى أنّ «خلال لقاء الرئيسين بري والحريري الأسبوع الماضي، عاد ملف تشكيل الحكومة إلى المربّع الأوّل، أي النقاش على عدد الوزراء والحقائب والأسماء». وأشارت إلى أنّ «هذه العودة كانت انطلاقة لإحراز تقدّم، يمكن أن يحقّق خاتمةً منتظرةً منذ أشهر»، مبيّنةً انّ «الحراك في الكواليس، أوّل أحرفه كُتب في عين التينة». وأوضحت أنّ «مقاربة بري للحلّ لم تتحوّل بعد من فكرة إلى مبادرة كاملة، بانتظار تأمين مقوّمات النجاح لها». وركّزت على أنّ «نتائج حراك الأيّام الماضية والساعات الأخيرة تحديدًا، مِن المتفرض أن تظهر خلال الـ48 ساعة المقبلة»، مؤكّدةً أنّ «الضوء ليس ببعيد، وقد يكون أقرب من أيّ وقت ماضٍ، والتعويل على عدم بروز ما قد يطيل النفق المظلم».