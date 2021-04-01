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ما حقيقة تأخير رحلة لإعطاء الأولوية لهبوط طائرة أخرى على متنها نائب لبناني؟

1
APRIL
2021
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نفت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ما أوردته إحدى المواقع الإعلامية و ادعائها  عن تأخير رحلة تابعة  للخطوط الجوية التركية  pegasus  آتية  من إسطنبول  وإعطاء الأولوية  لهبوط طائرة أخرى  على متنها  النائب فؤاد مخزومي .
ففي  هذا السياق  اكدت المديرية العامة للطيران المدني   ان برج  المراقبة  في المطار لا يتعامل  مع هبوط الطائرات حسب الركاب  وان تحديد  الأولويات في الهبوط    يعود للمراقب الجوي  استنادا  الى معطيات فنية بحتة   .
وللدقة  وبعد مراجعة  برج المراقبة   ، تبين ان تأخر  طائرة  pegasus  التركية   بالهبوط   كان بسبب طلب قائد الطائرة  من المراقب الجوي   الى حين تحسن  الأحوال الجوية  . 
وتجدر الإشارة  أيضا الى ان النائب فؤاد مخزومي لم يكن اصلا على متن الطائرة الخاصة  الآتية من دبي بل انها كانت خالية من الركاب .
ان المديرية العامة للطيران المدني   تطلب من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل اي خبر او معلومة  تتعلق بالطيران المدني  .

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