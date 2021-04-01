المفتي دريان: اللقاحات المضادة للوباء غير مفطرة

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صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ما يلي:

"كثر السؤال عن حكم فحص الكورونا ولقاحه بالنسبة إلى الصائم، هل يفطر بهما ام لا؟

وبعد الاطلاع على سبل اجراء الفحص الكورونا، او ما يعرف بالـ (pcr)، تبين ان الاداة المستعملة فيه جافة ولا تصل الى حدود ما يسمى دوفا في عرف الشرع، لان الفطر انما يكون في وصول عين الى الجوف من منفذ مفتوح.

وعليه فان فحص (pcr) لا يفسد الصوم.

واما بالنسبة إلى الحقن، فانها لا تفطر سواء أكانت في العضل ام الوريد، الا اذا كانت على وجه التغذية (حقنة المصل).

وعليه فان اللقاحات المضادة لمرض الكورونا غير مفطرة والله تعالى اعلم".