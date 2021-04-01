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بعقليني: معاً نمد يدنا

1
APRIL
2021
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 تحت شعار " نمدّ يدنا " وضمن حملاتها الإنسانيّة المستمرة، وزّعت جمعيّة عدل ورحمة وبتمويلٍ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، قسائم مواد غذائية، وادوية تعقيم وتنظيف، على بعض عائلات السجناء الذين تعرضوا للتعذيب سابقاً وما زالوا قابعين في السجون اللبنانية. كما وزعت بعض الثياب الجديدة على مجموعة من السجناء الموقوفين في نظارة قصر العدل - بعبدا، والذين تعرضوا للتعذيب كذلك على مجموعة اخرى في سجن النساء-بعبدا، كما قامت الجمعية بتوزيع بعض المواد الغذائية والادوية في سجن رومية، للذين هم ضمن برنامج الوقاية من التعذيب، الذي يموّله مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان.

واوضح الأب الدكتور نجيب بعقليني، رئيس جمعيّة عدل ورحمة " ان الجمعيّة تتابع رسالتها الإنسانيّة ونشاطاتها التأهيلية وإن بوتيرة محدودة، بسبب التزام الجمعية بالاجراءات الاحترازية الصحية، في مواجهة جائحة كورونا، كوفيد-١٩."
ورأى الأب بعقليني" ضرورة تكثيف الجهود من خلال التضامن والتعاون، من اجل تخفيف معاناة السجناء وعائلاتهم، التي تزداد يوماً بعد يوم، بسبب " الشحّ الماليّ "وسوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية،التي تمّر بها البلاد، ممّا ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية، والتي تزداد سوءًا بسبب تفاقم الاوضاع العامة المزرية". وناشد الأب بعقليني "المسؤولين السياسيين والاداريين في مراكز الدولة، وسائر الطبقة السياسية والاحزاب، السعيّ الحثيث والجديّ والعمليّ، على تنفيذ الخطط الاقتصادية الناجعة، التي تقدم الحلول الممكنة، والتي تعالج الازمات، وتقوّم الاعوجاج، مقرونة بالارادة الصادقة والنوايا الحسنة، البعيدة كل البعد عن المصالح الضيقة" . وتوجه رئيس الجمعية بالنداء مخاطبًا أصحاب الارادة الصالحة من المواطنين " بالضغط على أصحاب السلطة والقرار، من اجل الحدّ من الفساد، الذي يطاول شرائح مختلفة من المجتمع، لاسيّما منهم : السياسيين والتجار، واصحاب رؤوس الاموال وغيرهم." واخيراً حثّ المواطنين ،لاسيما الطبقة السياسية، الانتقال من التفرّج والمعرفة، الى التصرّف البنّاء والعمل الاخلاقي والانساني، كما الانتقال من اللامبالاة والتذمّر، الى حمل المسؤولية بجديّة، وإزالة أسباب التذمّر، كما الانتقال من الاتّكال على "الخارج"والتمنّي، الى الاعتماد على أصحاب الاختصاص و"الاوادم" من ابناء الوطن وتجسيد الاماني والاحلام. وتنفيذ الوعود والقوانين".

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