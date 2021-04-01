قيامة لبنان بحكومة تأخذ المسألة الاصلاحية كأولوية بمهمتها الانقاذية .. كنعان بعد لجنة المال: اعفينا القطاع السياحي من الضرائب والرسوم والاشتراكات على أنواعها والفوائد على الاقساط

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير السياسة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية والنواب سليم سعادة، جهاد الصمد، ادي ابي اللمع، فيصل الصايغ، ايوب حميد، الان عون، غازي زعيتر، حسن فضل الله، محمد الحجار، ياسين جابر.



كما حضر الجلسة مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، المستشار في وزارة الخارجية أحمد عرفة، القنصل في وزارة الخارجية بينيلا عبد الله.

وعقب الجلسة، اشار كنعان في بيان الى "اقرار اعفاء القطاع السياحي من غرامات التأخير على الضرائب والرسوم والاشتراكات على أنواعها من صندوق الضمان الاجتماعي ورسوم السير السنوية ورسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت واقامكة العمال الاجانب ومخالفات السير والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الارباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها، وضريبة الاملاك المبنية على العقارات التي تملكها او تستثمرها هذه المؤسسات، بالإضافة الى الفوائد على الاقساط، حتى 31 آذار 2022 على ان تسدد المتوجبات في مهلة اقصاها هذا التاريخ".



واعلن كنعان عن "اقرار اللجنة اتفاقية القرض الميسر بين لبنان والصين بقيمة 14،5 مليون دولار للتعاون الاقتصادي، وآجاله تصل الى ال2034"، واشار الى "الطلب من وزارتي المالية والخارجية تزويدها بيضاحات بمهلة اسبوع حول القانون المتعلق بالبنك الاوروبي".



واشار كنعان الى انه " وبعدما تبلغت لجنة المال من البنك الدولي الغاء القرض المرتبط بجر مياه الاولي الى بيروت، ستحدد جلسة حول ملابسات الموضوع وطرق المعالجة".



وعايد كنعان باسم لجنة المال " اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بعيد الفصح المجيد، متمنياً مع آلام المسيح وقيامته ان تكون قيامة لبنان من خلال حكومة جديدة تبصر النور وتأخذ المسألة الاصلاحية كأولوية بمهمتها الانقاذية".