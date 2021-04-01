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الرئيس دياب تلقى لقاح كورونا

1
APRIL
2021
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تفقّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبل ظهر اليوم مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وافتتح قسم العناية الفائقة لاستقبال مرضى الكورونا. وكان في استقباله الوزير حمد حسن ومدير المستشفى الدكتور فريد صباغ ورئيس أطباء المستشفى الدكتور زياد سعادة والمسؤول عن قسم الجراحة العامة الدكتور جوزيف مارون.


ورافق الرئيس دياب في زيارته مستشاره خضر طالب ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.


وجال الرئيس دياب على غرف العناية الفائقة في المستشفى ثم تلقى اللقاح في قسم التلقيح.


وفي ختام الجولة التفقدية، صرح دياب قائلًا: "أنا مسرور بتلقي اللقاح في مستشفى بعبدا الحكومي الذي أزوره للمرة الأولى، وبافتتاح قسم جديد للعناية الفائقة لكي يخدم أكبر عددٍ ممكن من المواطنين المصابين بكورونا. إن هذا المستشفى يطبق معايير عالية الجودة لجهة التنظيم والتعامل مع جائحة كورونا، وهذا دليل أن الجهد المبذول من قبل القطاع الحكومي وبدعم كل المعنيين لا سيما الأطباء والممرضات والممرضين يُثمر هذا النجاح. كما أنني أنوه باجتياز المستشفيات الحكومية مرحلة مهمة هذا العام لجهة إمكاناتها البشرية أو المعدات والأدوية. إن التعاون في القطاع الصحي بين القطاعين الخاص والحكومي هو أساس، وكان وزير الصحة يحرص على هذا التعاون منذ بداية الطريق. وقد حقق القطاع الصحي نجاحات كبيرة خلال عام ونصف بعدما أُهمل لعقود طويلة. أتمنى أن تواصل الحكومة الجديدة هذا الجهد لكي يبقى القطاع الصحي الحكومي مثالًا للبنان ولكل المنطقة لكي يؤازر القطاع الخاص ويتكامل معه. نحن الآن في سباق بين تزايد عدد الحالات الإيجابية وبين عملية التلقيح. تبذل وزارة الصحة الجهود المطلوبة لتأمين اللقاح، لكن كما قال وزير الصحة، فإن عدد اللقاحات التي يصل بموجب الإتفاقيات قليل. إن الأزمات الكبيرة التي واجهها لبنان منذ عام أكان في مكافحة وباء كورونا أو المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمصرفية لم يعرفها أي بلد آخر. يبقى تأليف الحكومة الجديدة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي المفتاح لحل هذه الأزمات. لذلك أتمنى على جميع المعنيين الإسراع بتأليف الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات".


وتوجه مدير المستشفى الدكتور فريد صباغ بكلمة ترحيب بالرئيس دياب فقال: "نرحب بدولة الرئيس في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي. زيارتك غالية جدًا ودعم كبير لنا، وخصوصًا بعد تلقيكم اللقاح في المستشفى. كما نشكر معالي وزير الصحة على كل الدعم الذي يقدمه للمستشفى. وقد أثبت قطاع الاستشفاء الحكومي قدرته على تحمل المسؤوليات، وأتمنى دعمكم في كافة المراحل المقبلة".

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