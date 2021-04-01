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مستشار رئيس الجمهورية عرض مع بوغدانوف لجهود تشكيل الحكومة والتغلّب على تداعيات الازمة

1
APRIL
2021
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التقى المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف ، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد وتمّ في خلال اللقاء مناقشة الوضع في الشرق الأوسط والتركيز على تطورات الوضع في لبنان.  
 
كما تمّ إيلاء اهتمام خاص بالجهود المبذولة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة والتغلّب على تداعيات الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة في هذا البلد المثقل بوباء فيروس كورونا.
 
 وجدّد الجانب الروسي التزامه الراسخ بمواصلة الاتصالات النشطة مع جميع القوى السياسية الرائدة في لبنان من أجل تعزيز التوافق بين الطوائف والاستقرار في ذلك البلد ، بما في ذلك مراعاة الطبيعة الودية والتاريخية للعلاقات بين موسكو وبيروت.
 
وكان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد قلّد بتكليف من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، كلّاً من رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية البروفيسور فيتالي نعومكين Vitaly Naumkin  ونائب رئيس المعهد الدكتور فلاديمير ستوف  Vladimir Sautov وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، تقديراً لعطاءاتهما في المجال العلمي والتاريخي، وذلك في خلال مؤتمر فالداي بعنوان "الشرق الأوسط يبحث عن النهضة".
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