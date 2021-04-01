جريمة قتل مروّعة في بيروت .. لأنّه رفض تزويجه ابنته!!

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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

فجر تاريخ 7-2-2021 وفي محلة الأوزاعي، أقدم مجهولون على متن سيارة مجهولة النوع والمواصفات على إطلاق /30/ طلقة من سلاح حربي باتجاه المواطن (ي. م.، مواليد عام 1977) بعد خروجه من أحد المقاهي في المحلة المذكور، فأصيب في مختلف أنحاء جسده، وما لبث ان فارق الحياة.



أعطيت الأوامر المشددة لبذل أقصى الجهود للعمل على كشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.



على الأثر، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الاستعلامية، ونتيجة المتابعة المكثفة توصلت الى تحديد هوية الفاعلَين، وهما:



ف. خ. (مواليد عام 1994، سوري)

ع. ا. (مواليد عام 1995، سوري)

بتاريخ 29-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم تحديد مكان تواجدهما في منطقة حي السلم، حيث نفذت القوة الخاصة عملية نوعية نتج عنها توقيفهما بالتزامن، وبتفتيشهما ضبط بحوزة الأول مسدس حربي وكمية من مادة حشيشة الكيف وبتفتيش منزله عثر على مبالغ مالية مزيفة عبارة عن /4100/ $ و/500,000/ ليرة سورية.



بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تنفيذ جريمة القتل على متن سيارة مستأجرة "نوع هيونداي I10" – جرى ضبطها- استخدماها خصيصا لهذه الجريمة بعد نزع لوحتيها ووضع حاجب الرؤية على زجاجها، واضافا أنهما خططا لجريمة القتل قبل اسبوعين من تنفيذها، وعملا على مراقبة تحركات المغدور لعدة مرات وصولا ليوم التنفيذ، وأكد الأول أن الدافع من تنفيذه الجريمة هو التخلص من الضحية كون الاخير رفض ارتباط (ف. خ.) بابنته، أما الثاني فقد شارك لدوافع مادية كان قد وعده بها الأول.



أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.