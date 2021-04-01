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لبنان على موعد مع "منخفض جويّ" جديد... إليكم حال الطقس

1
APRIL
2021
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يؤثر على لبنان منخفض جوي يؤدي إلى طقس متقلب بين الصحو والمطر من حين إلى آخر.


هذا ومن المتوقع ان يتحرف المنخفض وكتله الرطبة شرقاً مع تقدم الوقت وتصبح الأمطار يوم غد أكثر شاملة وتشتد في بعض المناطق مع برق ورعد ورياح جنوبية غربية نشطة، اما الثلوج فمتوقعة اليوم أن تتساقط بشكل خفيف على ١،٦٠٠ وتتدنى غداً الى ١،٤٠٠م ~ ١،٥٠٠م وتتراكم بحدود ١٠~٢٠سم على ارتفاع ٢٠٠٠متر، ومن جهة اخرى متوقع الاسبوع المقبل ان يكون الطقس مستقرا وحارا نسبياً.


وفي تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٥ و ١٠ درجة
٢- الجو : غائم مع احتمال ٥٠٪ أمطار محلية خفيفة وثلوج خفيفة الى ١٦٠٠متر
٣- الرياح جنوبية غربية معتدلة
٤- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٨٥٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.


أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة : طقس غير مستقر وممطر (بغزارة في بعض المناطق) فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م الى ١٥٠٠م والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٦ درجة فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً


السبت: طقس متقلب ممطر احيانا والاجواء غائمة اجمالا فيما تتساقط الثلوج بشل خفيف على ارتفاع ١٧٠٠م والحرارة تتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٩ درجة.

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