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نقابة محرري الصحافة: لقد نفذ صبر الصحافيين والاعلاميين ..

1
APRIL
2021
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اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الاتي: 
بعد الزيارات المتكررة والاتصالات التي قام بها مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الى المراجع المعنية باللقاح ضد الكورونا، تبين ان كل الوعود العلنية والموثقة بان تكون للجسم الاعلامي الاولوية في تلقيه كونه في الخط الامامي بمواجهة الجائحة بحسب توصيف " منظمة الصحة العالمية"، ذهبت ادراج الرياح، ولم يتم الالتزام بها.
 
ان مجلس النقابة، اذ يستنكر البطء في اعطاء اللقاح للصحافيين والاعلاميين والمصورين، معلنا رفضه هذا الاسلوب في التعامل معهم، يدعو لان يكون الاجتماع المرتقب بين وزير الصحة ووزيرة الاعلام حاسما في تحدبد موعد عاجل للزملاء الذين تسجلوا على المنصة واللوائح المقدمة من ممثلي الجسم الاعلامي لتلقي اللقاح ،والا سيضطر مجلس النقابة الى دعوة المؤسسات الاعلمية في القطاعين العام والخاص والزملاء الصحافيين والاعلاميين، الى اتخاذ المواقف والتدابير التي تعبر عن سخطهم واعتراضهم على الاسلوب الذي عوملوا ويعاملون به، رغم تضحياتهم.
وستكون هناك مروحة واسعة من الاجراءات التي سيتفق عليها لاظهار مدى حجم اعتراض الجسم الاعلامي، على السياسة التي اتبعها من يجب ان يكونوا الاكثر امتنانا للدور الذي يؤديه في خدمة الانسان والمجتمع اللبناني في زمن " الكورونا" .
 
لقد نفذ صبر الصحافيين والاعلاميين ..
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