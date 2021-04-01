حراك ايجابي في بيت الوسط

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الجمهورية : في "بيت الوسط" عكست الاجواء التي تبلغتها "الجمهورية" حصول حراك ايجابي في الساعات الماضية من دون الركون الى اي عرض شامل وكامل، ولا سيما الحديث عن تشكيلة خالية من الثلث المعطل، وان كانت من 18 او 24 وزيراً يمكن النقاش فيها اذا احتوت ما كان متوافراً في تركيبة الـ 18.

وعمّا اذا كان الحريري قد التقى اللواء ابراهيم لم تؤكد مصادره ذلك، ولكن اي اتصال بديل عبر موفدين لبري يمكن ان يَفي بالغرض عينه، فقد ظهر واضحاً انّ المدير العام للامن العام ينسّق خطواته ما بين الاليزيه، حيث يتمركز "فريق الازمة" الفرنسي، وعون وبري.