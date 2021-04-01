ماذا حمل اللواء ابراهيم من معطيات على صعيد الملف الحكومي ؟

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نداء الوطن : كشفت مصادر متابعة للجهود المبذولة على خط تأليف الحكومة، أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العائد من العاصمة الفرنسية "حمل معه معطيات محددة على صعيد الملف الحكومي" تصب في خانة التشديد على وجوب الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة، مع إبداء باريس استعدادها "لإدارة محركات المساعدات فور التأليف والالتزام بالبرنامج الاصلاحي"، مشيرةً إلى أنّ ابراهيم جال في هذا الصدد بين عين التينة وقصر بعبدا ناقلاً المعطيات الفرنسية، ومناقشاً في "قضايا تفصيلية تتصل بسد أي ثغرة قد تعترض الفرصة الأخيرة المتاحة راهناً للتأليف".