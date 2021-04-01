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عناوين الصحف ليوم الخميس 1 نيسان 2021

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 الأخبار : الحدود البحرية مع سوريا: مشكلة بلا أساس

سلامة: الدعم شارف على النهاية

جورج عبدالله: لن أتنازل عن موقفي ولا تُفاوضوا على براءتي

 

 


الديار : صيغة للحسم خلال أيام وبري بدأ مرحلة تفكيك عقدة الثلث المعطّل واشكالية التمثيل الارمني

 

 

 


اللواء : هل تفتح بعبدا الباب الحكومي بإعلان سقوط الثلث المعطل؟
صمت رسمي على انتهاك الحقوق النفطية شمالاً.. وسلامة يرفض تغطية سلف الكهرباء

 

 

 


نداء الوطن : بري إلى بعبدا... "لمّا يصير الفول بالمكيول"!
نصر الله "بجملتين بس": حان وقت التأليف

 

 



البناء : حراك حكوميّ يقوده برّي: «شهر نيسان آخر الفرص ما قبل السقوط… والحل داخليّ» / نصرالله : ـ محور المقاومة إلى صعود ـ أميركا إلى أفول ـ صفقة القرن سقطت ـ إيران بخير ـ حل اليمن بشرط فك الحصار ـ«إسرائيل»مربكة ـ حلحلة حكوميّة

 

 

 

 

النهار : إستعدادات دولية جادة لإجراءات رادعة للتعطيل

 

 

 

 

الجمهورية : قصة الخرق الحكومي وبنود التسوية

الإصابات تتصاعد والتلقيح يتباطأ

 

 

 

the daily star: Berri seeks to rally Hariri’s support for 24-member govt

 

 


l'orient le jour : Téhéran bloque-t-il la formation du gouvernement libanais

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