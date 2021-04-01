عناوين الصحف ليوم الخميس 1 نيسان 2021

الأخبار : الحدود البحرية مع سوريا: مشكلة بلا أساس
سلامة: الدعم شارف على النهاية
جورج عبدالله: لن أتنازل عن موقفي ولا تُفاوضوا على براءتي
الديار : صيغة للحسم خلال أيام وبري بدأ مرحلة تفكيك عقدة الثلث المعطّل واشكالية التمثيل الارمني
اللواء : هل تفتح بعبدا الباب الحكومي بإعلان سقوط الثلث المعطل؟
صمت رسمي على انتهاك الحقوق النفطية شمالاً.. وسلامة يرفض تغطية سلف الكهرباء
نداء الوطن : بري إلى بعبدا... "لمّا يصير الفول بالمكيول"!
نصر الله "بجملتين بس": حان وقت التأليف
البناء : حراك حكوميّ يقوده برّي: «شهر نيسان آخر الفرص ما قبل السقوط… والحل داخليّ» / نصرالله : ـ محور المقاومة إلى صعود ـ أميركا إلى أفول ـ صفقة القرن سقطت ـ إيران بخير ـ حل اليمن بشرط فك الحصار ـ«إسرائيل»مربكة ـ حلحلة حكوميّة
النهار : إستعدادات دولية جادة لإجراءات رادعة للتعطيل
الجمهورية : قصة الخرق الحكومي وبنود التسوية
الإصابات تتصاعد والتلقيح يتباطأ
the daily star: Berri seeks to rally Hariri’s support for 24-member govt
l'orient le jour : Téhéran bloque-t-il la formation du gouvernement libanais