أسرار الصحف ليوم الخميس 1 نيسان 2021

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البناء : خفايا وكوليس



كواليس

قال دبلوماسيون أوروبيون إن الشروط الإيرانية التفاوضية صارت أكثر تشدداً في العودة للاتفاق النووي بعد توقيع الاتفاق الصيني الإيراني لما هو أبعد من مجرد الارتياح المالي الذي يوفره الاتفاق مع الصين بما يبدو نوعاً من تفاهم صيني إيراني على ربط الملفات التفاوضية.

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن الجديد هذه المرة بالقياس مع المبادرات التي طرحت أن الضغط متوازن بين فريقي التأليف وأن المبادرة الجديدة يحملها بالتساوي طرفان لهما تأثير وثقة لدى الفريقين الرئاسيين هما الرئيس نبيه بري وحزب الله بدعم من بكركي والنائب السابق وليد جنبلاط والحل داخلي هذه المرة.



اللواء : أسرار

همس

تؤكد مصادر دبلوماسية أن دولة كبرى لم تحسم خيارها بعد، لجهة المنحى العملي الذي ستتخذه تجاه إنهاء الأزمة الحكومية!



غمز

تتساوى لدى وزير سابق ناشط حظوظ نجاح وفشل التحرّك الجاري، لتأليف حكومة جديدة..



لغز

تحرص جهات لبنانية، على استقصاء المعلومات الحقيقية تجاه الشخصيات التي يمكن استهدافها في حال اللجوء إلى خيار العقوبات، لا الإكتفاء بالتلويح بها..

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ طلبات استيراد السلع المدعومة ارتفعت بنسبة أكثر من 30% خلال الأشهر الأخيرة، ما يوحي بوجود تواطؤ بين كبار التجار والوزارات المعنية لتخزين هذه السلع وبيعها بعد رفع الدعم على أساس سعر السوق السوداء.

باشر وليد جنبلاط جمع الوثائق التاريخية تمهيداً للشروع في كتابة مذكراته التي ستشمل مسيرته السياسية والحزبية والظروف والأحداث التي تعاقبت خلالها.

يتردد أن وزيرة الدفاع زينة عكر ستعيد كتاب مرسوم تعديل الحدود البحرية إلى رئاسة الحكومة من دون توقيعه.