وزارة الصحة: 41 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت!

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افادت وزارة الصحة العامة، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 28 و29 آذار، أظهرت النتائج وجود إحدى وأربعين (41) حالة إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 28/3/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)

رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 29/3/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية) (فجراً)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)".