وزارة السياحة تقفل ملهى بالشمع الأحمر

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أقفلت الشرطة السياحية ظهر اليوم، واستناداً على قرار وزير السياحة، الملهى الليلي في بلدة المجيدل قضاء جزّين، بعد أن تبّين نتيجة الإشكال الذي حصل في المنطقة أنّه يعمد يومياً إلى فتح أبوابه والعمل بشكل طبيعي مخالفاً بذلك قرارات التعبئة العامّة الصادرة عن السلطات واللجان المختصّة.



وأكدت الوزارة في بيان، أنّها لن تتهاون مع أيّة مخالفات أو عدم تنفيذ قرارات التعبئة العامّة وستقفل المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر، داعية المؤسسات السياحية والمطعمية كافة إلى التعاون والإلتزام خدمة للمصلحة العامّة وصحّة المواطنين، كما لاستمرارية عمل القطاع السياحي في ظلّ الأوضاع الراهنة.