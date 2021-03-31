"جريمة غامضة في سجن رومية اسفرت عن موت سجين" .. إليكم الحقيقة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بعد تداول وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول جريمة غامضة في سجن رومية اسفرت عن موت سجين.

يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ان توضح ما يلي:

أولاً: الساعة 12:53 من تاريخ 30-3-2021، سلم الى سجن الموقوفين مبنى "ج" النزيل (ا. ك.، مواليد عام 1986، فلسطيني) من قبل مفرزة بيروت القضائية بحيث كان موقوفاً لدى احدى المؤسسات الأمنية. ادخل (ا. ك.) بمفرده الى نظارة مخصصة لعزل السجناء الوافدين تمهيداً لنقلهم الى أحد اقسام السجن المركزي، وذلك بعد انقضاء فترة الحجر.

ثانياً: الساعة 18:14 تبين لأحد العناصر ان السجين معلق بواسطة المنشفة القطنية الخاصة به التي ثبتها بقضبان شباك الغرفة من دون حركة.

على الفور، كشف عليه الممرض المناوب التابع لمنظمة الصحة العالمية، ونقل الساعة 18:24 الى المستشفى ضهر الباشق التي أعلنت ادارتها الساعة 19:21 الوفاة.

ثالثاً: بعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، أفاد في تقريره انه لا يوجد على كامل جسد المتوفي اية كسور، او جروح، او كدمات او أي علامات مقاومة في الأطراف، انما يوجد آثار لتكدم على شكل طابة صغيرة على عنق المتوفي.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.