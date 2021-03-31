لجنة المال تقر ٣ اتفاقات تعاون عسكري وتطلب من وزارة المال ايضاحات .. كنعان يوجه ٣ كتب لمصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف عن استحقاقات الطلاب والتحويلات للخارج

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عقدت لجنة المال والوازنة النيابية جلستها برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب نقولا نحاس، سليم عون، الان عون، اسوب حميد، عدنان طرابلسي، ادي ابي اللمع، ياسين جابر، محمد الحجار، جهاد الصمد.



كنا حضر مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، ممثل قيادة الجيش العميد الركن جميل داغر، العقيد الركن جاك عبد الساتر عن اركان الجيش للتخطيط، العقيد مارون عيسى عن مديرية المخابرات، العقيد عامر بدر عن الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، المستشار في وزارة الخارجية احمد عرفة، القنصل في وزارة الخارجية بينيلا عبد الله.





وأقرّت اللجنة مشرع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4438 المتعلق بابرام إتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الفدرالية.



كنا أقرّت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 المتعلق بابرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.

وعلّقت اللجنة البتّ بمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5629 الرامي الى الموافقة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للأستثمار في البنى التحتية بأنتظار إجوبة الحكومة على أسئلتها المتعلقة بقدرة الدولة اللبنانية على سداد المبلغ الذي سوف يترتب عليها من جراء هذه الموافقة والبالغ 27 مليون دولار، كما بمدى إستفادة لبنان بالمقابل.



واأقرّت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862 الرامي الى الإجازة للحكومة اإنضمام الى إتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي مجال آخر، وجه كنعان 3 كنعان وجه ٣ كتب لحاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف طالبا معلومات عن استحقاقات الطلاب بالخارج والتزام المصارف بتعميم مصرف لبنان عن الالتزام باسترداد ٣٪؜ من التحويلات للخارج واستحقاقات القروض الخارجية.



وتعقد لجنة المال جلسة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس وعلى جدول اعمالها ٤ مشاريع قوانين تعهى باتفاقيات مع البنك الاوروبي والبنك الدولي للانشاء والتعمير ومساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية، والتعاون الاقتصادي والفني بين لبنان والصين.