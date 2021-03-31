@striker_lb يكشف معلومات حساسة .. وجهات ديبلوماسية تدقق في هوية مشغلّيه

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تدقق اوساط ديبلوماسية وسياسية في هوية الجهات التي تدير وتشغّل حساب @striker_lb على موقع تويتر وبطبيعة المهمة التي وُجد الحساب من أجلها، بفعل المعلومات التي يكشف النقاب عنها تباعا، وبعضها يتخذ طابعا حساسا.

وكان الحساب قد تحدث قبل يومين عن "محادثات جدية بين وزارتي الخارجية الأميركية والفرنسية من أجل إصدار دفعة أولية من العقوبات على شخصيات لبنانية عدة، من بينها رئيس الحكومة المكلف ⁧‫سعد الحريري‬⁩ وذلك على خلفية عرقلة تشكيل الحكومة".



وكان لافتا أن تلك المعلومات سبقت بـ٢٤ ساعة ما ذكرته وسائل إعلام هذا الصباح، وخصوصا التقرير الذي أوردته "الشرق الاوسط" نقلا عن مراسلها في العاصمة الأميركية، والتي قالت فيه إن "واشنطن ودول أوروبية تدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين".