وزيرة العدل بعد لقاء رئيس الجمهورية: لضرورة حسم ملف التدقيق الجنائي والسير بتنفيذه

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الرئيس عون عرض مع الأباتي هاشم دور الرهبانية في الظروف الراهنة

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم، خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أوضاع الوزراة وسبل تسريع عمل المحاكم. كما تطرق البحث الى مسار التدقيق الجنائي المالي، حيث دعت الوزيرة نجم الى ضرورة حسم هذا الملف والسير بتنفيذه لعدم وجود أي أسباب واقعية وقانونية تحول دون ذلك.

الاباتي نعمة الله الهاشم

واستقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم يرافقه امين السر العام للرهبانية الاب ميشال أبو طقه.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وعمل الرهبانية في الظروف الصعبة الراهنة، وكذلك عمل جمعية "سوليداريتي" ودورها في مساعدة متضرري انفجار مرفأ بيروت.