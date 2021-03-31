خاص - أروقة قصر عدل بعبدا إهتزّت اليوم .. قرار هامّ وجريء!

A + A -

إهتزّت اليوم أروقة قصر عدل بعبدا بقرار قاضي ليس جديد عليه القرارات الجريئة والتي إعتاد عليها الجميع، قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا. حيث أصدر قرار ظنّي اليوم بجرم الإتجار بالأشخاص بحق متورّطين بعمليّة إتجار بطفلة قاصرلم تتعدّى السابعة عشرة من عمرها.



تروي مصادرنا في قصر بعبدا أنّه بتاريخ26/2/2021 أوقف قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا وجاهيّاً خمسة أشخاص وهم: محمد فقيه – علاء عثمان – رشيد رشيد – عبير سفر – وليد محمد موسى, بجرم الإتجار بالأشخاص. حيث اجتمع المذكورين على نهش طفلة قاصر عمرها 16 عام بفض بكارتها وإغتصابها واستثمارها في أعمال الدعارة حيث سبق لموقعنا أن أضاء على هذه القضيّة. وفي التفاصيل قامت والدة الطفلة ووالدها على تسهيل أعمال الدعارة لها بالعنف والإكراه وقد وجدوا المكان المناسب لهذه الأعمال في فندق في محلة الناعمة يدعى “Aya Nappa” الذي يستقطب القاصر والعديد من الفتيات لإستثمارهن في أعمال الدعارة وذلك بإدارة صاحبه المدعو وليد محمد موسى الذي يرتدي ثوب رجل الإستثمار في البلد والأعمال الحرّة ويتخذ لنفسه مركزاً مرموقاً في هذا المجال وذلك على حساب إستغلال قصّار وفتيات بأعمال الدعارة مستتراً وراء النفوذ الأمني والسياسي الذي يتمتّع به. وقد تبيّن ذلك في بادئ الأمر حيث جرى طمس الحقيقة بالجريمة التي ارتكبها المذكورين أعلاه لكن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الأداب برئيسه وعناصره كانوا بالمرصاد حيث أماطوا اللثام لعناصر الشبكة وراقبوا تفاصيل أعمالهم وقد أكمل الطريق حضرة قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي لم يأبه بالتدخلات السياسيّة والدفاعية التي كانت تناور لكسر الميزان القضائي لكن الريّس زياد المعروف بمناقبيّته وعدم اكتراسه للواسطة والتدخلات السياسيّة قد فعلها وأعدل ميزان العدل وأصدر قراراً ظنيّاً بحق المذكورين أعلاه بجرم الإتجار بالأشخاص سنداً لجناية المادة 586 من القانون 164 التي تصل عقوبتها إلى العشر سنوات كما وختم فندق “Aya Nappa” بالشمع الأحمر بعد قرار النيابة العامة الإستئنافيّة في جبل لبنان والذي يملكه المدعى عليه وليد موسى والذي تمت في وقت سابق مداهمته وتوقيف صاحبه المذكور لكن بعض التدخّلات أخلت سبيله لمدة ثلاثة أشهر وتحييده عن جرم تصل عقوبته إلى العشر سنوات.



متمنين أن تصل عدوى المناقبيّة والعدل ورفض الوساطة والتدخلات من القاضي زياد مكنّا إلى باقي القضاة والمحاكم في هذا الملف وغيره لعلّه يستقيم ميزان العدالة.