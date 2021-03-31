الرئيس بري ينفي!

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أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أن ما ورد في صحيفة “القبس” اليوم نقلا عن مصادر مواكبة للملف الحكومي “عار من الصحة جملة وتفصيلا”.



وكانت الصحيفة المذكورة قد كتبت التالي: “مصادر مواكبة للملف الحكومي كشفت أن الرئيس بري، الذي يخوض المعركة الى جانب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، نصحه بالتريث وانتظار نتائج مفاوضات المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الموجود حاليا في باريس. وبحسب المصادر لم يفقد بري الامل بعد من قدرته على احداث خرق في جدار الازمة المستفحلة بين عون والحريري، وهو مستمر في اتصالاته مع كل الافرقاء خصوصا حزب الله الذي «يمتلك مفتاح الحل والربط». وفي هذا الاطار التقى بري رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد حيث اطلع منه على «أجواء زيارة الوفد لموسكو وبحث معه في المستجدات».