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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 31 آذار 2021

31
MARCH
2021
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 البناء : خفايا وكوليس

كواليس

قال دبلوماسي أميركي سابق إن رسالة الاتفاق الصيني الإيراني لواشنطن هي أن محاولة التفاوض بالمفرّق على ملفات آسيا مع موسكو وبكين وطهران مرفوضة، خصوصاً بما فيها من محاولة استفراد أطراف الثلاثيّ في الملفات، وأن على واشنطن إذا رغبت بالتفاهمات أن تفاوض الثلاثي كحلف موحّد في الملفات كلها.

 

خفايا

قالت مصادر معنية بالمسار الحكوميّ إن لقاء رئيس مجلس النواب مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بدأ مناقشة شكل تعاون بين الرئيس نبيه بري وحزب الله لتسويق مبادرة لحلحة الأزمة الحكوميّة كل لدى أحد الفريقين الرئاسيين بعد تثبيت نقاطها التي تحظى بموافقة بكركي والنائب السابق وليد جنبلاط.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
تثير قضية تصدير الفواكه والخضار إلى الخارج من أجل العملة الصعبة، لجهة وضع الأموال المحصلة في المصارف الأجنبية جدلاً في بعض الأوساط النيابية..


غمز
استبق قطب حزبي كلمة له بإرسال رسالة إلى مرجع كبير، تتعلق بتقليب الحلول الممكنة للخروج من الأزمة..


لغز
فوجئت أوساط مصرفية باللجوء إلى دعوى قضائية جديدة ضد موظف نقدي كبير، في عاصمة أوروبية، وذات تأثير.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

شهد تجديد عقود المتعاقدين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعديلاً في الأتعاب الشهرية، حيث تم رفع أجر مساعدات وزير المالية ومديرة مكتبه إلى سبعة عشر مليون ليرة شهرياً.

 

تبيّن أنّ رفض تسديد المساهمات المالية لمؤسسات المياه في الشمال والبقاع والجنوب، يعود لمناكفات سياسية قد تؤدي إلى توقف خدمات القطاع وانقطاع رواتب المستخدَمين.

 

لا تزال مئات السيارات العائدة للمديرية العامة للجمارك بتصرف بعض المستشارين والمتنفذين خارج المديرية، ما يكبد الخزينة هدراً بمئات الملايين شهرياً.

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